Genova – Grave incidente stradale questo pomeriggio, in via Rubens, nel quartiere di Voltri. Per cause ancora da accertare due veicoli si sono scontrati con violenza e nell’impatto sono rimaste ferite ben sette persone, tra loro un bambino di appena 9 anni.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 con le ambulanze della Croce Verde Praese, della Croce Rossa di Voltri e della Misericordia Ponente soccorso e le persone ferite sono state trasferite in vari ospedali secondo la gravità delle lesioni.

Pesanti disagi per la viabilità con via Rubens chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e di bonifica.

Sul posto anche la polizia locale che sta raccogliendo gli elementi necessari alla ricostruzione dell’incidente