Genova – La frana che si è abbattuta sulla strada statale 45 all’altezza della Presa continua a bloccare il traffico e a isolare frazioni con circa 400 abitanti.

Per limitare i disagi AMT ha modificato, a partire da martedì 2 aprile il percorso di alcune linee

La linea 726 Prato – Laccio effettuerà un servizio provvisorio scaricabile alla pagina https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/linee-bus-provinciali-old/gruppo-m/

Le corse della linea 715 provenienti da Chiavari proseguiranno per Laccio transitando dalla Scoffera per consentire l’interscambio con la linea 726 per Prato.

Le corse dalla linea 725 da Torriglia raggiungeranno Bargagli transitando dalla Scoffera per consentire l’interscambio con le linee 715 e 726.

Le corse della linea 726 in partenza da Prato raggiungeranno Laccio transitando dalla Scoffera per consentire l’interscambio con le linee 715 per Chiavari e 725 per Torriglia.

I passeggeri delle linee 715, 725 e 726 potranno effettuare l’interscambio alla Scoffera sia in direzione Genova Prato che verso Torriglia e/o Chiavari.

Da Prato sarà possibile raggiungere il centro utilizzando le linee urbane 13 e 14.