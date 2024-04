Genova – Un parcheggio d’interscambio multipiano, sotto una parte del cimitero monumentale di Staglieno, per ridurre il traffico di auto da e per il centro cittadino. Sta facendo discutere il progetto presentato in Comune da un’azienda specializzata nelle costruzioni green e nei progetti per le grandi città soffocate dal traffico.

Il progetto prevede lo scavo, sotto la parte bassa del cimitero monumentale di Staglieno, di tre piani di parcheggi “a rotazione” che, nelle ipotesi progettuali dovrebbero essere offerti a prezzo irrisorio – circa 1 euro al giorno – per incentivare chi abita in Valbisagno a lasciare l’auto e proseguire il viaggio verso il centro con i mezzi pubblici e, in particolare, con il futuro Skymetro che proprio al cimitero di Staglieno dovrebbe avere una delle stazioni più grandi.

Un progetto che potrebbe avere, però, un ostacolo non da poco poiché, per gli scavi, occorrerà l’autorizzazione dei familiari dei defunti che riposano nei grandi campi posti davanti agli edifici monumentali del cimitero.