Genova, lanciano pietre alle auto in transito: denunciati tre minori

Genova – Sono stati denunciati dai carabinieri i tre minorenni sorpresi a lanciare delle pietre ad alcune auto in transito lungo le vie del quartiere genovese di San Teodoro.

E’ successo ieri, nel giorno di Pasquetta, in via Bologna. A lanciare l’allarme alcuni automobilisti, che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri e anche condiviso alcuni post sui social per allertare gli altri residenti della zona.

In particolare sarebbe stata una vettura ad essere colpita. Il conducente, per fortuna, non è rimasto ferito. I tre sono stati individuati e denunciati.