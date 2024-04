Autostrade, altra mattinata di traffico e code

Liguria – Ancora code, traffico e rallentamenti per le persone che nella mattinata di oggi, mercoledì 3 aprile, si sono messe in viaggio lungo la rete autostradale della Liguria.

In A10 si segnalano 3 chilometri di coda tra Savona e Celle Ligure, in direzione levante, a causa di un restringimento di carreggiata e dei lavori presenti sulla tratta. I cantieri sono il motivo dei 2 chilometri di coda che si segnalano in A26 in direzione nord nel tratto compreso tra Masone e Ovada, al confine tra la nostra regione e il Piemonte.

I lavori, infine, stanno causando anche 1 chilometro di coda in A12 tra Recco e Genova Nervi e 1 chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla in A7