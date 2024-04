Genova, blitz contro il narcotraffico, 20 arresti

Genova – Aveva ramificazioni anche in Liguria e in particolare nel capoluogo ligure l’organizzazione criminale scoperta e sgominata dai carabinieri del Ros a seguito di indagini su un maxi traffico di cocaina ed armi tra la Liguria e la Calabria.

Ben 20 le persone arrestate nel corso di vari blitz organizzati e messi a segno in Liguria e Calabria su ordinanza emessa dal Gip di Genova.

Nella maxi operazione coinvolte anche forze di polizia internazionale come Eurojust ed Europol che hanno seguito i traffici anche in altri paesi europei.

Tra il materiale sequestrato, oltre alla droga, risulterebbe essere presente anche materiale bellico che forse serviva ad alimentare altri traffici o forse per armare la banda criminale.

