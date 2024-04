Albenga (Savona) – Litiga con i controllori della TPL per il biglietto del bus e quando arrivano i carabinieri si scopre che nascondeva droga nelle tasche.

I carabinieri hanno fermato ed arrestato, dopo un lungo inseguimento a piedi in via Pontelungo, un giovane di origini tunisine che poco prima aveva litigato furiosamente con i controllori per questioni legate al biglietto del bus.

La lite ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri e la persona, alla vista delle divise, ha iniziato a fuggire.

Una volta raggiunto e fermato il fuggitivo i militari anno scoperto che nascondeva 7 involucri di cellophane contenenti cocaina del peso complessivo di 4,40 grammi, nonché un bilancino di precisione e 140 euro provento dell’attività illecita. Il 34enne pertanto è stato dichiarato in arresto per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza ad incaricato di pubblico servizio e messo a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.