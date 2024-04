Meteo Liguria, tempo più stabile e temperature in risalita

Superato il periodo caratterizzato da numerose perturbazioni in sequenza, la Liguria dovrebbe vivere ora un periodo più stabile, seppur con nuvolosità sparsa nei bassi strati e con temperature in graduale rialzo, in particolare in quota, dove sono previsti anche 8-10°C sopra la media.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 4 Aprile 2024

Giornata all’insegna della nuvolosità sparsa, più compatta sul settore costiero, mentre prevarranno le velature nell’interno.

Nessuna variazione di rilievo nel pomeriggio/sera

Venti moderati a carattere di Scirocco sul centro e sul levante, Maestrale debole a ponente.

Mare inizialmente mosso a levante, in graduale scaduta ovunque fino a poco mosso. Mosso al largo.

Temperature stazionarie o in leggero calo nei valori minimi, in aumento nell’interno le massime.

Sulla costa temperature minime tra +10/+14°C e massime tra +14/+16°C

Nell’interno temperature minime tra +2/+10°C e massime tra +8/+15°C