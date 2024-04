Morto a New York il designer spezzino Gaetano Pesce, aveva 84 anni

Il mondo del design piange la morte di Gaetano Pesce, uno dei simboli del made in Italy nel settore dell’arredamento e dell’architettura di design.

Pesce era nato a La Spezia 84 anni fa ma da tempo viveva a New York con la sua famiglia.

“È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa del visionario creatore Gaetano Pesce” dice un post del suo staff su Instagram.

Nato a La Spezia nel 1939, Pesce aveva studiato architettura e disegno industriale a Venezia. Ha vissuto a Helsinki e Parigi e dal 1983 viveva negli Stati Uniti.

Creatore visionario, tra le voci più libere di questi anni nel design, nell’arte e nell’architettura, Gaetano Pesce era famoso oltre che per le sue poltrone Up in poliuretano con forme antropomorfe, tra cui una che evoca il corpo di una donna voluttuosa, anche per i suoi mobili colorati e giocosi. Negli ultimi mesi, come racconta il suo staff su Instagram, aveva avuto “problemi di salute” ma “è rimasto positivo e sempre curioso”.