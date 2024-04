Cannes (Francia) – Saranno le indagini a chiarire le circostanze della morte di Lorenzo Matarese, l’operaio di 62 anni morto in un cantiere edile di Cannes, durante degli scavi. Dalle prime informazioni sembra che l’uomo sia stato investito da uno smottamento di terra durante gli scavi. Subito soccorso dai colleghi e poi dall’ambulanza che, però, non è riuscita a salvargli la vita.

Il corpo senza vita di Lorenzo Matarese è stato trasferito a Nizza a disposizione delle autorità inquirenti che quasi certamente disporranno l’autopsia per chiarire le cause del decesso dell’uomo e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza sul lavoro nel cantiere.

I familiari dell’operaio stanno cercando di avere più notizie su quanto avvenuto anche per cercare di capire se vi siano delle responsabilità nell’incidente.