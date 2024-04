Genova – Ancora disagi per il traffico, questa mattina, ai varchi portuali e lungo le strade che conducono al porto. Dalle prime ore del mattino lunghe code si sono formate ai varchi portuali e proseguono in Lungomare Canepa e in via Guido Rossa sin dal casello di Genova Ovest. E’ l’effetto dello sciopero di ieri dei lavoratori del Porto di Genova che ha causato il blocco pressochè totale delle operatività. I Tir in viaggio per prelevare o scaricare le merci nello scalo genovese devono ora recuperare il tempo perduto e si aggiunge anche la chiusura domenicale dei trasporti con mezzi pesanti.

Una miscela esplosiva che sta causando non pochi problemi al traffico, con lunghe code di Tir ma anche sulle autostrade attorno al capoluogo.

In città operano dalle prime luci dell’alba gli agenti della polizia locale nel tentativo di ridurre i problemi ed evitare il blocco di alcune zone.