Genova – Molta paura e molti danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato ieri notte in un box di via Lavezzara, nel quartiere di Quezzi.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte quando alcuni passanti hanno notato il fumo che usciva dal box ed hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

I mezzi dei pompieri hanno faticato non poco a raggiungere la zona lungo strette strade ingombre di mezzi posteggiati in modo irregolare ma alla fine sono arrivati sul posto.

Per accedere al magazzino, i Vigili del Fuoco di sono fatti strada con attenzione, spegnendo i vari strati di materiale depositato.

Spente le fiamme sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare l’origine del rogo.