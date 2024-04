Genova – E’ salito in sella ad una moto per provarla ma qualcosa è andata storta e il ragazzo è precipitati dal tetto di un magazzino a Bolzaneto.

L’incidente è avvenuto nella zona del ponte Torrente Secca e a fare le spese è stato un ragazzo di 25 anni che avrebbe fatto un volo di una decina di metri schiantandosi a terra.

Circostanze ancora poco chiare e indagini in corso per quanto avvenuto ma dalle prime ricostruzioni sembra che il ragazzo sia salito in sella alla moto che stava provando e forse ha perso il controllo del mezzo oltrepassando la recinzione sul tetto del magazzino e facendo un volo terribile, attutito solo in parte da un camion posteggiato.

Le persone presenti, terrorizzate, hanno subito chiamato il 118 e sul posto è arrivata l’ambulanza che ha soccorso il ragazzo e dopo averlo stabilizzato ed intubato, lo ha trasferito con la massima velocità al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

Riscontrate diverse brutte fratture ma i medici stanno sottoponendo il ragazzo a diversi esami per escludere lesioni interne.

Le condizioni del 25enne sono molto gravi.

In corso la ricostruzione di quanto avvenuto da parte delle forze dell’ordine.

U