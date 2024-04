Cogoleto (Genova) – Grave incidente, questa mattina all’alba sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto tra Arenzano e Varazze in direzione ponente. Per cause ancora da accertare due veicoli si sono scontrati con violenza all’altezza di Cogoleto e uno dei mezzi ha finito la sua corsa schiantandosi contro il guard rail.

Subito il traffico si è interrotto in direzione Ventimiglia mentre sul posto accorrevano i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e del 118.

Una delle persone che viaggiavano sul mezzo finito contro il guard rail è infatti rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo ed è stato necessario il soccorso dei vigili del fuoco per liberarlo.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

Il traffico è rimasto bloccato a lungo sulla A10 per consentire l’intervento di soccorso e poi la bonifica della strada.

Sul posto si sono registrate lunghe code. Il consiglio è quello di uscire a Genova Pra’ e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada a Varazze.