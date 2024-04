Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista ferito questa mattina in un incidente frontale con un’auto, sulle strade della Val d’Aveto.

Per cause ancora da accertare l’uomo, in compagnia della compagna, era in sella alla moto quando si è scontrato frontalmente con una vettura che giungeva dal senso contrario.

Ad avere la peggio i motociclisti che sono stati sbalzati dal sellino a diversi metri, per poi ricadere a terra violentemente.

L’uomo ha riportato un grave trauma addominale con sospetta lesione della milza ed il 118 ha disposto il trasferimento in elicottero sino al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove i medici lo hanno sottoposto ad una serie di esami per verificare la presenza di lesioni interne.

Meno grave la compagna che è stata soccorsa e trasferita all’ospedale di Lavagna ma con ferite decisamente meno gravi.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e le eventuali responsabilità.