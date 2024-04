Genova – Forti raffiche di vento sono attese per la giornata di oggi sulla costa e scatta il provvedimento che vieta il passaggio delle moto, degli scooter e dei mezzi furgonati e telonati sulla strada sopraelevata Aldo Moro.

Entrano in vigore le ordinanze n.09/2016 e n.60/2016 che prevedono anche la chiusura di Giardini e Parchi pubblici e dei cimiteri per il rischio di caduta alberi.