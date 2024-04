Genova – Supereroi in visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Gaslini, domani, venerdì 12 aprile, con Batman, Spiderman, Ironman e Hulk che si caleranno dal tetto dell’ospedale, scendendo lungo le finestre, per mostrarsi e salutare i bambini ricoverati nei reparti.

A partire dalle ore 10 i supereroi acrobatici, volontari che vestono i panni dei beniamini dei più piccoli, cercheranno di far passare qualche momento di serenità ai tanti bambini che soffrono e che sono costretti a letto, in ospedale, o nei reparti per le cure anche di malattie terribili.

I Supereroi scenderanno a sorpresa scendendo dal tetto del PAD.20 e successivamente entreranno nei reparti dell’Ospedale dove sono ricoverati.

A travestirsi per regalare una giornata di svago ai bambini ricoverati saranno i volontari dell’Associazione senza fini di lucro SEA “SuperEroiAcrobatici ODV ETS”, fondata da Anna Marras.

«Quello che desideriamo trasmettere con forza è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie» racconta Anna «Vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita. Per ogni bambino che incontriamo, che salutiamo dalla finestra o che abbracciamo in reparto, il messaggio che condividiamo è uno solo: “Tu sei un supereroe! Non mollare!”» A questo scopo Anna Marras, che spesso è protagonista delle calate dei Super Eroi SEA, vestendo i panni di Capitan Marvel, accoglie sempre con gioia gli inviti che arrivano all’Associazione da tutti gli ospedali italiani.

«Siamo felicissimi di collaborare con l’Ospedale Gaslini e con la Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo – Ets e con la Fondazione Cesare Pozzo mutualità uniti tutti dalla voglia di portare ai piccoli pazienti una giornata di sorrisi» – continua Marras – Il progetto dei SuperEroiAcrobatici nasce proprio per questa ragione. Per noi non c’è niente di più bello al mondo del sorriso di un bambino».

“Ci riempie di orgoglio donare un sorriso a questi ragazzi – afferma Andrea Giuseppe Tiberti, presidente nazionale della S.N.M.S Cesare Pozzo – Ets – Per la nostra Mutua esistono le persone e la tutela della loro salute e del loro benessere: il nostro impegno è quotidiano ed è rivolto ai nostri soci e alle realtà che sosteniamo”.

“Il mutualismo racchiude una grande ricchezza di cultura e di pratica – afferma il prof. Stefano Maggi, presidente della Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità –: si tratta di un elemento prezioso e raro che può fare la differenza nel vivere”.