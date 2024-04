Genova – Code e disagi, in una giornata di arrivi di turisti e di passeggiate al primo sole, nel quartiere di Nervi dove via Oberdan è stata prima chiusa e poi riaperta a senso unico alternato per una fuga di gas.

L’allarme è scattato quando residenti e commercianti hanno iniziato ad avertire un forte odore di gas ed hanno allertato i vigili del fuoco.

All’arrivo dei pompieri la strada è stata chiusa per precauzione e poi, trovata la perdita in un tubo esterno, si è passati ad un restringimento di carraggiata.

Mentre i tecnici di Ireti effettuavano la riparazione gli agenti della polizia locale regolavano il traffico riducendo i disagi e gli ingorghi.

La tubazione dovrà però essere sostituita e si prevedono problemi e disagi almeno sino al primo pomeriggio.