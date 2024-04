Genova – Un 33enne è stato arrestato dalla polizia dopo un inseguimento in via Piacenza, nel quartiere di Molassana.

L’uomo si trovava per strada e, alla vista di una volante, avrebbe cercato di nascondersi. Questo ha insospettito gli agenti, che sono scesi dalla vettura.

A quel punto il 33enne avrebbe lanciato degli involucri per terra e si sarebbe dato alla fuga. Un agente ha recuperato il materiale lanciato, che si è scoperto contenere circa 700 grammi di cocaina, mentre un altro si è messo all’inseguimento dello spacciatore, fermandolo poco distante e arrestandolo.

Infine, l’uomo è stato trovato in possesso anche di circa 800 euro in contanti e di tre cellulari. Per lui sono scattate le manette e il trasferimento al carcere di Marassi.