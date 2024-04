Genova – Un altro pedone investito in via Cantore nella giornata di oggi, dopo la donna travolta sulle strisce questa mattina e trasportata all’ospedale Galliera in codice giallo.

Questa volta è accaduto all’altezza di via Pittaluga, nella carreggiata che viaggia in direzione ponente. A venire investito un uomo che stava attraversando la strada, rimasto ferito con diversi traumi. Le sue condizioni sono apparse subito serie e per questo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Sul posto anche alcuni agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico e che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire quanto accaduto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17.