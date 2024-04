Genova – Ancora un pedone investito sulle strisce pedonali, l’ennesimo caso delle ultime settimane lungo le strade del capoluogo ligure.

E’ quanto accaduto questa mattina, intorno alle ore 9:30, in via Cantore a Sampierdarena, pochi metri prima della rampa che si immette nella Sopraelevata. A rimanere ferita una donna di 75 anni, colpita in pieno da una vettura e trasportata in codice giallo all’ospedale Galliera. Fortunatamente, dopo l’arrivo dei sanitari del 118, le sue condizioni non sono apparse così gravi come inizialmente si temeva.

Pesanti le ripercussioni sul traffico nella zona. La rampa per accedere alla Sopraelevata è rimasta chiusa per circa un’ora ed è stata riaperta solo intorno alle 10:30, dopo che gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.