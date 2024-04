Genova – Indignazione e solidarietà “trasversale” al sindaco Marco Bucci per le minacce contenute nelle scritte comparse su un muretto di via Fiume, nel centro cittadino.

Mani ignote hanno scritto “Morte Bucci – P38” alludendo alla pistola tristemente nota per essere stata usata spesso dalle Brigate Rosse.

Tra i primi a esprimere la propria vicinanza al promo cittadino di Genova il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti

“Solidarietà al sindaco di Genova Marco Bucci, minacciato da una ingiuriosa scritta apparsa ieri a Genova dopo il corteo antifascista. Un momento di celebrazione, previsto e tutelato dalla nostra Costituzione, non deve mai diventare motivo di violenza e degrado urbano. Il vile attacco al sindaco Bucci infanga senza se e senza ma la memoria di coloro che hanno sacrificato la vita per la libertà”. Così il presidente della Regione Liguria commenta la scritta con minacce di morte apparsa su un muretto di via Fiume a Genova.