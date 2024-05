Castiglione Chiavarese – È prevista per la giornata di domani, sabato 4 maggio, la riapertura a senso unico alternato della strada statale 523 “Del Colle di cento Croci”, chiusa da questa mattina all’altezza di località Ciazze, a Castiglione Chiavarese, a causa di una frana. La chiusura della statale non aveva causato isolamenti.

“Fin dalle prime ore della mattina, Regione Liguria ha monitorato costantemente la situazione – spiega l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria-, ed è stata in contatto con Anas, intervenuta rapidamente sulla statale. L’obiettivo primario, ovviamente, è riaprire alla circolazione nel più breve tempo possibile, garantendo la sicurezza”.