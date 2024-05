Genova – Il mistero dei cinghiali spariti nel greto del torrente Bisagno resta tale ma le proseguono senza sosta le “passeggiate” degli ungulati nel resto della città.

Avvistamenti nella notte appena trascorsa in via Casata Centuriona, a Marassi, intorno alle 2 e consueto allarme con invio di messaggi di allerta per automobilisti e motociclisti di passaggio e invio di pattuglia della polizia locale per garantire la sicurezza dei cittadini.

Un’ora più tardi una famigliola di cinghiali passeggiava tranquillamente in viale Bernabò Brea tra Sturla e San Martino ed anche in questo caso è scattato l’allarme con avvisi e sorveglianza.

Intorno alle 4 di notte i cinghiali hanno fatto scorribanda in via Campomorone, in Val Polcevera e sempre passeggiando per la strada con pericolo per auto e moto di passaggio.

Una presenza costante e diffusa sul territorio che stride, secondo gli ambientalisti, con la presunta scomparsa di centinaia di cinghiali presenti nel greto del torrente Bisagno e che sono letteralmente scomparsi in pochi giorni con il ritrovamento di una ventina di carcasse con sintomi di peste suina.

Secondo gli ambientalisti è improbabile che la peste suina abbia decimato tutti i cinghiali nel Bisagno lasciando apparentemente sani i cinghiali che scorazzano all’esterno dell’area delle misteriose sparizioni.

nella foto sotto – scattata tempo fa – la popolazione numerosa in un solo tratto del Bisagno



(Foto di Archivio)