Correnti provenienti da occidente determineranno sulla Liguria condizioni di variabilità nei prossimi tre giorni, con basso rischio di pioggia.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria:

Sabato 4 Maggio 2024

Al mattino velature in transito ed addensamenti bassi presenti in mare aperto, con locali estensioni ad alcuni tratti della costa. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità dalla costa verso l’interno specie sul settore centro-orientale; non si escludono brevi rovesci sulle testate di Val Trebbia e Aveto. Nubi anche lungo le Alpi Liguri senza piogge, per il resto cielo poco nuvoloso o velato.

Venti deboli a circolazione ciclonica sul golfo al primo mattino, da sud fino a moderati nel pomeriggio.

Mare generalmente mosso o localmente molto mosso per onda lunga da sud-ovest

Temperature in generale aumento

Sulla costa temperature minime tra +11/+14°C e massime tra +18/+22°C

Nell’interno temperature minime gtra +2/+7°C e massime tra +15/+21°C