Genova – Rinviata di qualche giorno la riapertura al pubblico della spiaggia di Priaruggia chiusa per la presenza di detriti che contengono amianto.

A comunicarlo lo stesso Comune che nei giorni scorsi aveva invece annunciato per il fine settimana la possibilità di tornare ad utilizzare il tratto di arenile.

Difficilmente il rinvio causerà disagi ai bagnanti visto il tempo e saranno invece necessari altri controlli e analisi sui campioni di materiale ritrovato prima che venga autorizzata la riapertura.

A far slittare il programma dei lavori le avverse condizioni meteo degli ultimi giorni che non hanno permesso il regolare svolgimento delle operazioni di bonifica.

Le precipitazioni anche abbondanti dei giorni scorsi hanno rallentato i lavori di ricerca e neutralizzazione dei frammenti di onduline con Ethernit che sono stati trovati sulla spiaggia, forse trascinati dal mare e forse oggetto di un incivile e pericoloso abbandono da parte di sconosciuti.

Il meteo non fa presagire nulla di buono e, in assenza di sole e giornate “estive” il rinvio non sembra destinato a suscitare particolari proteste.

Ad inizio settimana dovrebbero arrivare i risultati delle analisi sui materiali e, se tutto rientra nella norma la spiaggia di Priaruggia potrebbe tornare aperta a metà settimana.