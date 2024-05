Genova – Un incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle 10:30, in via Orsini, nel quartiere genovese di Albaro.

Un uomo di circa 80 anni che stava viaggiando a bordo di uno scooter avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto a terra. L’incidente sarebbe accaduto in maniera autonoma e non avrebbe visto il coinvolgimento di altri veicoli o di pedoni.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la polizia locale, che ha provveduto a fermare momentaneamente la circolazione veicolare per favorire le operazioni di soccorso. La strada è rimasta chiusa per una decina di minuti. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Martino in codice giallo, quello di media gravità.