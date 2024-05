Genova – Attimi di paura nel primo pomeriggio odierno in un bar del quartiere di Nervi, nel levante genovese.

Un uomo sarebbe stato aggredito da più persone e accoltellato mentre si trovava all’interno di un locale in via Oberdan, che ha subito ingenti danni a causa dell’episodio violento. Il ferito, un 30enne, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche diverse volanti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e hanno ascoltato le testimonianze di alcune persone presenti per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni, l’episodio sarebbe da ricondurre ai fatti di violenza che si sono verificati nella giornata di ieri e che hanno visto come protagoniste le tifoserie di Genoa e Sampdoria: la vittima, infatti, sarebbe un noto tifoso rossoblù. Sarebbero anche stati fermati alcuni tifosi blucerchiati.