Genova – Un vero e proprio Raduno, in stile motociclistico, con sfilate e giro in sella per le vie del quartiere. Ad ospitare il primo evento a Genova è il quartiere di Pegli che, domenica 12 maggio, verrà invaso dai ciclomotori che hanno segnato un’epoca e che, ancora oggi, sono un’icona del muoversi libero e con consumi “ridicoli”.

Appassionati, collezionisti e fortunati possessori di Ciao e Sì Piaggio si danno appuntamento domenica, a partire dalle 9 in piazza Rapisardi dove verranno allestiti i banchetti per le iscrizioni al Raduno.

Colazione con focaccia e controllo assicurazioni e documenti di proprietà e consegna del materiale per gli iscritti.

Alle 10,30 la partenza del primo Pegli Tour Ciao con rientro il largo Calasetta per il pranzo e per l’esposizione dei ciclomotori e possibilità di ammirare pezzi pregiati, particolari e modificati secondo la fantasia dei proprietari.

Al pomeriggio la premiazione dei pezzi più pregiati e ammirati, foto contest e mercatino degli Scambi per pezzi di ricambio e accessori.