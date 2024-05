Genova – Avevano trasformato un magazzino del Centro Storico in un deposito per droga, merce rubata e capi di abbigliamento con marchi contraffatti.

Questa mattina gli agenti del Nucleo Antidegrado del Reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Genova, a seguito di una segnalazione, dopo avere svolto dall’esterno un’attività di osservazione di un’abitazione in via Prè, nel centro storico, hanno effettuato un’ispezione nell’abitazione e nel magazzino collegato.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 6,54 grammi di sostanze stupefacenti tra eroina e oppiacei, insieme a 135 euro in contanti.

Sono stati altresì scoperti, sequestrati e catalogati 18 pezzi di merce contraffatta fra borse e capi di abbigliamento.

Rinvenuti anche 28 dispositivi elettronici di cui 4 tablet e 24 smartphone, risultati rubati di recente e quindi ricettati, destinati probabilmente al mercato estero.

Durante l’attività di controllo, l’abitazione è stata raggiunta da un individuo di nazionalità senegalese che ha dichiarato di esserne l’unico utilizzatore. L’uomo è stato denunciato per i reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti, commercio di prodotti falsi e ricettazione.