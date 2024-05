Genova – Le condizioni del mare migliorano anche a Boccadasse e torna la libera balneazione.

A seguito dei rilievi eseguiti da Arpal giovedì 16 maggio, che hanno dato esito favorevole, il sindaco di Genova ha disposto la revoca del divieto temporaneo di balneazione a Boccadasse, nel tratto che va dal confine Est Bagni Nuovo Lido al civico 47 di via Capo di Santa Chiara, per una lunghezza complessiva di 1.032 metri.

Resta la preoccupazione dei residenti e delle associazioni ambientaliste che questo sia solo uno dei “tira-molla” riguardo la balneabilità delle acque di Boccadasse e di altre zone come quella di Priaruggia.

Si chiedono maggiori controlli per risalire all’origine dell’inquinamento e interventi per risolvere la situazione una volta per tutte invece di ripetere lo stillicidio di aperture e chiusure degli anni precedenti.