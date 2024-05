Genova – Raffica di furti in negozi e locali di corso Italia, nelle prime ore mattutine di ieri e rapido intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova che ha permesso di arrestare un 25enne ora accusato di furto aggravato continuato in concorso.

Il giovane, cittadino del Marocco, insieme ad altri soggetti in corso di identificazione, si era

introdotto, mediante l’effrazione delle porte d’ingresso, in vari esercizi commerciali ed in

un centro sportivo, situati tra Via Riboli e Corso Italia, asportando denaro contante, diverse

bottiglie di alcolici e vari indumenti.

I Carabinieri, allertati dai proprietari dei locali presi di mira dai malfattori, si concentravano in massa tra il lungomare, via Casaregis e dintorni alla ricerca dei soggetti segnalati in fuga. L’attività di ricerca dava esito positivo poiché i militari riuscivano a bloccare nell’immediato uno straniero che si dirigeva a passo spedito verso zone più riparate allo scopo di non dare nell’occhio. Fermato e perquisito, il soggetto veniva trovato in possesso di due buste piene di diversi oggetti di provenienza sospetta (occhiali da sole, borse, bottiglie di alcolici, indumenti sportivi).

Trasportato presso gli uffici del Radiomobile, venivano avviati gli accertamenti investigativi volti a stabilire con certezza le sue responsabilità. Effettivamente, nelle buste che lo stesso trasportava, gli

operanti rinvenivano bottiglie di alcolici e alcuni prodotti da forno riconosciuti senza

dubbio come provenienti da una focacceria sita nel quartiere della Foce. La visione delle

immagini delle telecamere di videosorveglianza confermava la condotta illecita dello

straniero il quale veniva ripreso mentre irrompeva nei vari esercizi commerciali,

provocando danni alle vetrate di ingresso e agli impianti di videosorveglianza nel tentativo

LEGIONE CARABINIERI LIGURIA

Comando Provinciale di Genova

di metterli fuori uso e non farsi riprendere, e si impossessava di denaro contante presente

nelle casse e di ogni altro bene custodito al suo interno.

Nel frattempo, i militari del Nucleo Radiomobile intervenivano anche in via Riboli perché

venivano informati del verificarsi di addirittura 9 furti su auto in sosta, tutte danneggiate

con effrazione dei finestrini anteriori o posteriori. Anche per tali fatti, emergevano chiare

responsabilità dell’uomo perché due proprietari delle auto riconoscevano come loro

rispettivamente un paio di occhiali di pregio, custoditi nel portaoggetti del veicolo, e una

borsa sportiva, adagiata su un sedile posteriore. La refurtiva veniva quindi restituita ai

legittimi proprietari, mentre l’uomo veniva ristretto nella camera di sicurezza della Stazione

di Forte San Giuliano in attesa del rito direttissimo. Prosegue intanto l’attività di indagine

per risalire all’identità dei complici dell’arrestato