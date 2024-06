Genova – Rischia una pesante sanzione per aver esercitato illegalmente il mestiere di affittacamere e per aver favorito la permanenza illegale nel nostro Paese di persone prive di permesso di soggiorno la donna di origini peruviana denunciata dalla polizia locale al termine di controlli contro l’abusivismo ricettivo nel capoluogo ligure.

Gli agenti del Reparto Sicurezza Urbana – Nucleo Commercio sono intervenuti, nei giorni scorsi, insieme agli agenti di polizia dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico a seguito di una segnalazione di attività ricettiva abusiva in via Argine Polcevera.

Sul luogo è stata accertata l’attività di affitto abusivo da parte di una cittadina peruviana domiciliata nello stesso immobile dotato di 3 camere.

Durante il controllo sono stati trovati documenti contabili comprovanti un’attività illecita consolidata e, dopo aver elevato un verbale da 4.000 euro di contestazione ai sensi art.65 C.1 Lett.B della L.r. 1/24 di offerta di ospitalità abusiva senza autorizzazione, sono stati anche contestati alla cittadina peruviana i reati di furto, estorsione, vista la ricostruzione sul modus operandi della stessa nei confronti degli ospiti, di cui uno risultato irregolare. Pertanto gli agenti hanno proceduto ai sensi dell’art.10 bis Tui: espletate le verifiche per la sussistenza di ulteriori reati la donna è stata denunciata anche per favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio nazionale.