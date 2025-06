Campagna della Polizia di Stato contro l’abbandono degli animali

Liguria – Con l’arrivo dell’estate, la Polizia di Stato ha proposto sui propri canali ufficiali e profili social una campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali.

“Hai già programmato le tue vacanze? E al tuo amico a quattro zampe ci hai pensato?

Non ci sono scuse, abbandonare un animale non è solo un atto crudele, ma è soprattutto un reato punibile penalmente. Sanzioni severe e sospensione della patente, anche con il nuovo Codice della Strada, perché un animale abbandonato e disorientato in mezzo alla strada rappresenta un serio pericolo, non solo per sé stesso, ma anche per automobilisti e pedoni”, si legge.

Con il nuovo Codice della Strada, infatti, sono aumentate le sanzioni per il guidatore dell’auto che abbandona un animale per strada. Inoltre, in caso di incidente, aumenta anche la responsabilità penale.

