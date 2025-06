Tragedia nel modenese, morto in un incidente il pilota imperiese Luca Sessolo

Imperia – Dopo due giorni di ricovero in ospedale, è morto Luca Sessolo. Il pilota imperiese è rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto lo scorso lunedì 23 giugno sul circuito di Marzaglia, l’autodromo di Modena, dove stava andando in scena una gara valida per l’edizione 2025 di Motoestate.

Le condizioni dell’uomo, rimasto coinvolto in un incidente autonomo mentre si trovava in bagarre con altri piloti, erano apparse critiche fin da subito. Subito si era resa necessaria la sospensione della gara e il pronto intervento dello staff sanitario presente nel circuito, che ha prestato le prime cure nei suoi confronti e ne ha organizzato il successivo trasferimento presso l’ospedale di Baggiovara, dove è stato ricoverato per due giorni in terapia intensiva. Dopo alcune ore all’ospedale, però, per lui non c’è stato niente da fare.

Luca Sessolo avrebbe compiuto 43 anni il prossimo mese di agosto, lascia una bimba piccola.

——————————————————————————————————

