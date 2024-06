Santa Margherita Ligure (Genova) – A tradirlo proprio la super moto che non passa inosservata e con la quale aveva forse pensato di “mettersi in mostra” sul lungomare di Paraggi. La polizia locale ha notato il “bolide” e quando ha notato che il conducente fermava improvvisamente la moto in un posteggio per poi allontanarsi velocemente a piedi, ha deciso di intervenire.

Il “pilota” è stato fermato e alla richiesta di esibire i documenti ha sorriso alzando le spalle. Si è così scoperto che non ha mai conseguito la patente per la guida delle moto e che si era fatto un viaggetto dalla Lombardia, dove risulta risiedere, sino a Santa Margerita.

Una “bravata” che gli costerà circa 4mila euro di sanzioni e il sequestro del mezzo.