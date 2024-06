Genova – Resterà ricoverato per almeno cinque giorni, sotto controllo medico, il Sindaco Marco Bucci operato all’ospedale Galliera per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea, probabilmente un melanoma.

La comunicazione ufficiale è arrivata ieri pomeriggio, a sorpresa, dallo stesso ospedale Galliera e richiesta dallo stesso primo cittadino che ha scelto di non nascondere le proprie condizioni di salute per quanto “delicate”.

Bucci resterà in cura per qualche giorno del reparto di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva per controllare il buon andamento del post operatorio e per ultimare le cure prescritte dai medici.

Nel frattempo sarà il vice Sindaco Pietro Piciocchi ad assumere le deleghe e gli impegni formali del primo cittadino.

Nel corso della giornata sono arrivati gli auguri di pronta guarigione da quasi tutti i partiti e i gruppi politici cittadini.