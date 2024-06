Una fase anticiclonica sta interessando il Mediterraneo centro-occidentale portando sulla nostra regione una momentanea stabilità delle condizioni meteo e un aumento delle temperature che sarà più netto da metà settimana.

Il Centro e il Ponente ligure costiero rimarrà comunque interessato da flussi umidi e da nuvolosità bassa fino almeno alla giornata di giovedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 4 Giugno 2024

La giornata si aprirà all’insegna della nuvolosità diffusa , più serrata sul ponente (ove non si esclude qualche debole pioviggine). A partire dalla tarda mattinata schiarite che inizieranno ad interessare il levante e l’entroterra di centro-levante.

Possibili temporali nelle ore centrali e pomeridiane su Alpi Liguri e Marittime e sulle vette di Val d’Aveto e Trebbia. Miglioramento delle condizioni su tutta la regione a partire dalla serata.

Venti deboli dai quadranti meridionali , in rotazione serale a N/NE sul centro-levante

Mare poco mosso ovunque

Temperature minime stazionarie; massime in lieve aumento su Tigullio e Spezzino, in diminuzione sul Ponente costiero.

Sulla costa temperatura manima tra +15/+18°C – Max: +19/+25°C

Nell’interno temperature minime tra +7/+13°C – Max: +14/+26°C