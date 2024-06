Genova – Ancora disagi per i cittadini abituati a spostarsi con il treno nel fine settimana. I lavori che stanno coinvolgendo il nodo di Genova obbligheranno ad interrompere la circolazione tra il capoluogo ligure ed Acqui Terme per addirittura tre weekend consecutivi. Nello specifico, l’interruzione riguarderà il percorso compreso tra Campo Ligure e Genova e inizierà alla mezzanotte del sabato per terminare alle 22:00 della domenica dell’8-9, del 15-16 e del 22-23 giugno.

Per i convogli sarà possibile quindi effettuare la regolare circolazione da Acqui Terme fino a Campo Ligure. Da lì partirà il bus sostitutivo che effettuerà arrivo e partenza alla stazione di Genova Brignole. Nel mezzo il bus effettuerà le fermate alle stazioni di Principe, Sampierdarena e Cornigliano.

Previsti pesanti disagi per i cittadini: i posti sui bus sostitutivi, infatti, sono inferiori rispetto a quelli disponibili sul treno e sono previsti significativi aumenti ai tempi di percorrenza.