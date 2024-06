Ceriale (Savona) – Era appena stato denunciato per una serie di furti in un residence di Albenga ed è subito tornato a rubare, questa volta in un campeggio di Ceriale.

Quando i militari della stazione di Albenga sono intervenuti nel campeggio Delphis di Ceriale per la segnalazione di un furto in una roulotte quasi non credevano ai loro occhi perché il ladruncolo, un 24enne, era stato fermato il giorno prima perché sospettato di una serie di furti nel residence Aurora di Albenga.

I carabinieri sono intervenuti su segnalazione telefonica del titolare del campeggio che chiamava per chiedere aiuto per un furto in una roulotte e per segnalare che la stessa persone si era introdotta un paio di volte nel campeggio tentando di rubare bottiglie di alcolici ma era stato sorpreso e allontanato dal personale di guardia.

Era tornato per cercare di rubare in una roulotte ma questa volta i carabinieri lo hanno sorpreso e fermato in flagranza di reato.

Il giovane, senza fissa dimora, era stato diffidato dal far ritorno in provincia di Savona ma ha violato anche questo divieto per tornare a rubare.

Ora attende di comparire davanti al giudice che probabilmente non sarà più altrettanto ben disposto a dare una nuova possibilità al giovane che ha evidentemente dimostrato di non volersi redimere.