Rapallo (Genova) – Un incidente si è verificato intorno all’ora di pranzo di oggi, martedì 11 giugno, all’interno di una galleria lungo l’Autostrada A12, nel tratto compreso tra Chiavari e Rapallo in direzione del capoluogo ligure.

Secondo quanto emerso, il sinistro stradale avrebbe coinvolto tre vetture, con una di queste che si sarebbe ribaltata. Il bilancio parla di tre persone rimaste ferite: le prime due sono state trasportate in codice giallo all’ospedale genovese di San Martino, la terza – sempre in codice giallo – al pronto soccorso di Lavagna.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso da parte dei sanitari del 118. Al momento si registrano 6 chilometri di coda, con Autostrade che consiglia l’uscita al casello di Rapallo per coloro che viaggiano in direzione ponente e al casello di Recco per chi proviene dalla direzione opposta.