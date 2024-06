Genova – Altra anziana caduta nella truffa del finto incidente. L’ultimo caso è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 11 giugno, all’interno di un appartamento nel quartiere genovese di Borzoli.

La donna avrebbe ricevuto la telefonata da parte di un uomo che, dopo essersi qualificato come maresciallo dei carabinieri, l’avrebbe informata di un incidente che avrebbe coinvolto la sorella. A quel punto avrebbe richiesto una somma di denaro che sarebbe servita per pagare una presunta cauzione.

Pochi minuti più tardi alla porta di casa dell’anziana si è presentato un uomo, il quale si è fatto consegnare i preziosi che erano presenti all’interno dell’abitazione. In un secondo momento la donna si sarebbe accorta di essere vittima di una truffa e avrebbe allertato le forze dell’ordine. Sono partite le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto e per rintracciare i malviventi, mentre è ancora da quantificare il valore dei gioielli sottratti.