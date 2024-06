Genova – Martedì 18 e mercoledì 19 giugno alcune zone del capoluogo ligure saranno colpite da una nuova interruzione idrica. Previsti disagi consistenti per i residenti delle zone coinvolte e per i proprietari di attività commerciali per le quali è indispensabile il servizio idrico, che rischiano di veder compromessa un’intera giornata lavorativa.

La prima giornata di interruzione idrica, il 18, riguarderà il quartiere di Sampierdarena e avrà inizio alle 6:00 per proseguire fino alle ore 20:00. Saranno coinvolte via Calata Derna, Calata Derna, via Ponte Eritrea e porto di Sampierdarena.

Il giorno seguente, il 19, i disagi si sposteranno nel quartiere di Castelletto, dove inizieranno alle 8:30 per proseguire circa fino alle ore 16:00. In questo caso, le vie coinvolte saranno le seguenti: via Caffaro fino al civico 36, scalinata San Gerolamo fino al civico 5, piazza del Portello, galleria Nino Bixio e piazza Corvetto. Inoltre, le zone di corso Firenze, corso Magenta, corso Solferino e corso Armellini potranno subire degli abbassamenti di pressione.

In caso di maltempo, i lavori previsti potrebbero slittare di una giornata lavorativa.