Genova – Un episodio di violenza si è verificato all’interno del carcere di Marassi. Un detenuto rinchiuso per traffico di sostante stupefacenti si sarebbe fatto portare in infermeria per farsi misurare la pressione e avrebbe iniziato a dare in escandescenze.

L’uomo, un 42enne, avrebbe prima distrutto alcuni macchinari e poi tentato di dare fuoco al locale con un accendino.

Soltanto il pronto intervento di un agente, che nella colluttazione ha rimediato delle ferite guaribili in otto giorni, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.