Imperia – Mondo sportivo e non solo in lutto per la morte di Luciano Acquarone, classe 1930, atleta a livello nazionale e fondatore del “Marathon Club Imperia”.

Acquarone è stato un vero simbolo per il mondo sportivo imperiese e un esempio per tantissimi atleti che ne hanno raccolto il testimone portando lustro a tante discipline sportive.

Atleta Azzurro e poi più volte Campione del Mondo Master, Luciano Acquarone ha conseguito importanti risultati come maratoneta e mezzofondista e ha al suo attivo diversi record.

Campione anche fuori dalle piste sportive, Acquarone ha lavorato per 40 anni per la Società Pietro Isnardi ricevendo per questo il premio “C.C.I.A.A. Fedeltà al lavoro”.