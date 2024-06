Savona – Un grave incidente si è verificato nella mattinata odierna, intorno alle ore 8:00, nella zona del Santuario.

Nel sinistro stradale sarebbero rimaste coinvolte una macchina e una moto. Ad avere la peggio l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, caduto rovinosamente a terra e soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Le sue condizioni sono apparse gravi fin da subito. Dopo le prime cure alle quali è stato sottoposto sul luogo dell’incidente, il centauro è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per gestire il traffico che si è formato nella zona.