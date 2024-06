Genova – Al via questa mattina, alle 8,30 circa, la prima prova scritta per gli esami di maturità. Si parte con la prova di italiano – il cosiddetto tema – che potrà essere svolto seguendo una delle tracce fornite direttamente dal Ministero che ha curato il trasporto nelle singole scuole delle buste contenenti i “titoli” scelti.

I candidati avranno circa 6 ore per sviluppare la traccia e potranno scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il Ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Gli studenti possono scegliere, tra le sette tracce, quella che pensano sia più adatta alla loro preparazione e ai loro interessi.

Dalla nottata di ieri circolano le solite “anticipazioni” riguardanti l’omicidio di Giacomo Matteotti e l’avvio del Fascismo in Italia ma anche il poeta Ungaretti e lo scienziato Oppenheimer che ha realizzato la prima bomba atomica o Guglielmo Marconi, scienziato italianissimo e scopritore della più “pacifica” radio.