Genova – Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro le vetture in sosta. Momenti di terrore, ieri sera, in via del Commercio, nel quartiere di Nervi per un brutto incidente avvenuto proprio accanto ai giardini pubblici affollati di bambini e genitori.

La vettura prima ha colpito il marciapiede e le auto posteggiate sul lato del piccolo parco giochi scagliando una pioggia di pezzi di plastica e metallo proprio verso i giochi e poi ha proseguito sbandando in direzione opposta finendo contro le vetture parcheggiate sul lato opposto della strada.

Mamme e bambini si sono spaventati moltissimo ed hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine che hanno effettuato il test per la rilevazione dell’alcol nel sangue al conducente del veicolo.

Fortunatamente al momento dell’incidente non passavano altri mezzi che sarebbero stati travolti dall’auto che ha perso il controllo.

In corso la ricostruzione dell’incidente e i rilievi per accertare la velocità del mezzo al momento dell’impatto con il marciapiede.