Oneglia (Imperia) – Torna la tradizionale Festa di San Giovanni, la kermesse cittadina organizzata per il 44esimo anno consecutivo dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi ed in corso, sino a martedì 25 giugno sul piazzale dell’ex banchina oceanica Aicardi, alla radice del molo corto.

Anche quest’anno sono tantissimi i turisti, di quelli che approfittano dei due giorni di sosta dal lavoro per scendere al mare e che rappresentano sempre di più un importante volano economico per tutta la provincia e non solo.

É il caso di Marika e Luisa, due amiche che vivono e lavorano in Piemonte, a Moncalieri, comune che fa parte della città metropolitana di Torino.

«I miei avevano acquistato casa a Diano Marina nei primi del 2000 –racconta Luisa– la usano prevalentemente d’estate. Io e la mia amica ne approfittiamo per utilizzarla nel fine settimana. Appena il tempo ce lo permette saliamo in auto e scendiamo in Riviera. La Festa di San Giovanni con la sua straordinaria cucina, con le numerose attrazioni, ci consente di trascorrere una serata in allegria, di incontrare nuovi amici. Da turiste possiamo confermare che questa è la manifestazione giusta per completare al meglio la giornata trascorsa in buona parte al mare».

Quella di ieri è stata una giornata densa di appuntamenti, aperta in mattinata dall’esibizione della banda musicale del gruppo “Stadtorcherster” di Friedrischafen (città gemellata con Imperia), proseguita con la partecipatissima “caccia al tesoro Ineja 2024” proposta del gruppo pastorale Parasiempre e proseguita con la la presentazione del saggio “Pistole Cariche di G. Grisanzio a cura de “Le MusE Festival”.

Emozionante, nel corso della serata, la consegna, da parte di Marco Podestà, presidente del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, alla Croce Rossa Italiana di Imperia di due aspiratori portatili uso ambulanze.

Apprezzata ed applaudita poi l’esibizione musicale della Fanfara Nazionale Bersaglieri “R. Lavezzeri” di Asti.

Partecipato, di seguito, il concerto del gruppo “Lost in Blues” del maestro Daniele Conio.

La serata si è conclusa coi balli e con la musica proposta da DJ Tex.

Oggi altra giornata pregna di eventi. Si comincia alle 17,30 col laboratorio teatrale “Interact” di cui è direttore e regista Luca D’Addino.

Torna oggi, dopo le prime tre serate, il quartetto d’archi orchestra Note Libere presente all’ingresso della Festa.

Da seguire, presso l’area cultura, l’esposizione foto “luoghi e momenti di vita cittadina” frutto dell’archivio del Comitato San Giovanni.

Con l’animazione musicale genere latino con dj Francesco presso l’area spettacoli si attiverà la serata musicale che proseguirà con lo straordinario musical “Caribe Boat”. Tutti pronti quindi a salpare sui ritmi latini e caraibici con la scuola Academia de Baile della maestra C. Zanello. A seguire, sino a notte inoltrata, ballo libero, genere latino.

Qui di seguito il programma odierno e quello di domani

domenica 23 giugno

ore 17,30: laboratorio teatrale “Interact” direttore e regista Luca D’Addino, a cura Rotary Club Imperia;

ore 19,00: accoglienza musicale quartetto d’archi orchestra Note Libere (entrata festa);

apertura Info point – presidio Croce Rossa Italiana; pesca della Zucchetta (area intrattenimento); apertura casse – notizie e musica da Radio Ineja 2024; esposizione foto “luoghi e momenti di vita cittadina” archivio Comitato San Giovanni;

ore 20,30: animazione musicale genere latino con dj Francesco (area spettacoli);

ore 21,30: musical Caribe Boat, pronti a salpare sui ritmi latini e caraibici con la scuola Academia de Baile della maestra C. Zanello, a seguire ballo libero genere latino.

lunedì 24 giugno

in mattinata Basilica Collegiata di San Giovanni Battista, Santa Messa in onore del patrono di Oneglia, con S.E. il Vescovo diocesi Albenga-Imperia

ore 18,15: grande processione religiosa per le vie del centro storico di Oneglia

ore 19,00: apertura Info point – presidio Croce Rossa Italiana; pesca della Zucchetta (area intrattenimento); apertura casse – notizie e musica da Radio Ineja 2024; esposizione foto “luoghi e momenti di vita cittadina” archivio Comitato San Giovanni giochi di legno artigianali presentati dall’ass.ne Ludo Ergo Sum (spazio sport)

ore 19,30: Pietro ed Annina, nobili di Torrazza fanno visita alla festa Ineja 2024

ore 20,45: musica con dj Tex, il gruppo The Klub, giovani dj, presenta musica a 360°

ore 21,30: spettacolo di danza funk e hip hop della scuola “Fresh ‘n’ Clean Junior” della Palestra Creativa di Imperia (area spettacoli)

ore 22,15: esibizione ginnica al nastro e cerchio dell’asd Ferocity Academy Imperia

ore 22,40: esibizione di pattinaggio a rotelle a cura asd Bastia sez. Sanremo

ore 23,00: grande spettacolo pirotecnico di San Giovanni (bacino portuale di Oneglia)

a seguire animazione musicale e balli di gruppo con dj Tex (area spettacoli)

É possibile seguire la Festa di San Giovanni collegandosi ai vari social.

Sito web: www.ineja.it

Facebook: https://www.facebook.com/inejaofficial

Instagram: https://www.instagram.com/ineja_official/

Telegram: https://t.me/inejaofficial

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/comitato-san-giovanni-e-tradizioni-onegliesi/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@ineja.imperia

Pagina sito dedicata alla festa: http://www.ineja.it/ineja-2024/