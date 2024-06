Genova – E’ una mattinata infernale per automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le Autostrade intorno al capoluogo ligure. La manifestazione in atto da questa mattina che ha portato alla chiusura dei varchi portuali e della Guido Rossa, sta avendo pesanti ripercussioni anche alla circolazione sulle Autostrade.

Situazione complessa in A7 tra il casello di Genova Bolzaneto e il bivio A7/A10 dove si registrano ben cinque chilometri di coda. Nella direzione opposta, traffico congestionato a partire dall’ingresso di Genova Ovest fino al bivio A7/A10.

La situazione non va meglio in A10: in direzione Ventimiglia code tra il bivio A7/A10 e il casello di Genova Aeroporto e anche in prossimità dell’uscita al casello di Genova Pegli. In direzione levante, invece, disagi nel tratto compreso tra Arenzano e Genova Pegli sempre a causa del traffico sulla viabilità ordinaria.